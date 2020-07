"Fai Rumore", Nico Bavaro a Giovinazzo

Questa sera alle 19, in piazza San Salvatore a Giovinazzo è in programma l'apertura della campagna elettorale di Nico Bavaro, candidato al consiglio regionale pugliese per la lista Puglia Solidale e Verde." Fai Rumore", lo slogan scelto, rappresenta lo strumento con cui unirsi e far sentire più forte la propria voce. Un concetto ben rappresentato nell'evento di apertura della campagna elettorale, nel quale Bavaro farà gli onori di casa presentando gli "ospiti" dell'evento: Silvia Rana (consigliera comunale di Molfetta), Angelo Papio (consigliere comunale di Monopoli), Leonardo Laterza (consigliere comunale di Acquaviva) e Sabrina Mastroviti (consigliera comunale di Giovinazzo). Saranno proprio i rappresentanti dei territori a raccontare le proprie esperienze di partecipazione e di buon governo insieme ed in favore delle comunità.Nico Bavaro, segretario regionale di Sinistra Italiana, è stato candidato alle elezioni politiche del 2018 ottenendo 5300 preferenze. Ha mosso i primi passi in politica nella stagione dei movimenti no-global, ha studiato a Bologna dove si è laureato con una tesi in Semiotica, presso la facoltà di Scienze della comunicazione. È giornalista ed esperto di comunicazione pubblica, politica e sociale.