Ex Casa di Riposo San Francesco, al via l'iter per la concessione

Mentre continuano i lavori di ripristino, la Giunta comunale ha deliberato di avviare l'iter per la concessione del "Centro di integrazione sociale polifunzionale per anziani San Francesco",In particolare la Giunta ha deliberato sussistere l'interesse pubblico per una proposta di project financing avanzata dall'operatore 'Consorzio Metropolis' consistente nella fornitura degli arredi e nella gestione dei servizi per l'esercizio di una RSA art. 67 del regolamento regionale 4/2007 oltre per l'attivazione di un centro polivalente per anziani e dell'housing sociale, rivolto a cittadini italiani e stranieri, residenti e non residenti, presenti a Giovinazzo.«La proposta pervenuta al Comune consente di avviare l'iter previsto dalla legge per la concessione della struttura e raggiungere l'obiettivo di ottenere, al termine dei lavori di ristrutturazione della ex Casa di Riposo San Francesco, una nuova RSA pienamente operativa - spiega il sindaco- La proposta pervenuta al Comune prevede la fornitura di arredi necessari per rendere operativa la struttura oltre alle attività necessarie per la gestione a regime dei servizi necessari agli anziani. Il procedimento per la concessione in project financing prevede ora la pubblicazione di un avviso pubblico per sondare la disponibilità a presentare proposte progettuali da parte di altri operatori eventualmente interessati. Al termine di questa fase, che durerà 90 giorni, ci sarà la valutazione delle proposte con verifica di coerenza ed interesse pubblico rispetto alle esigenze del Comune. L'ultimo passaggio spetterà al Consiglio comunale che dovrà esprimersi in merito all'approvazione finale del progetto da mettere a gara per la concessione del servizio».La Giunta ha altresì deliberato i criteri generali per la valutazione di eventuali altre proposte che potranno pervenire quali: capacità del proponente di tessere relazioni e sinergie con l'associazionismo locale; ricaduta occupazionale sul territorio; favorire attività di socializzazione aperte non solo agli anziani residenti nella struttura, ma anche agli anziani di tutto il territorio.«A quasi 9 anni dalla chiusura della Casa di Riposo questo primo passaggio ci introduce ormai nella fase finale di un progetto di grande portata - conclude il sindaco Sollecito - Si continua a lavorare sul cantiere per concludere i lavori quanto prima in modo da restituire alla città la struttura completamente rinnovata».