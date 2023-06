Casa di Riposo, pubblicata la manifestazione d'interesse per procedura negoziata

Il Comune di Giovinazzo ha pubblicato all'albo pretorio on line la manifestazione di interesse alla procedura negoziata senza bando per la riqualificazione delDopo il lunghissimo stop dei lavori e l'annullamento del precedente appalto, sembra dunque sbloccarsi la situazione su un immobile che rappresenta uno snodo cruciale nelle politiche sociali della città di Giovinazzo. Da anni le opposizioni, a questa ed alle passate amministrazioni, sono sul piede di guerra. Il cantiere si era miseramente fermato, ma grazie ad ulteriori 3 milioni di euro di fondi derivanti dal PNRR intercettati un anno fa, la lunghissima e travagliata vicenda dei lavori alla Casa di Riposo "San Francesco" potrebbe subire una svolta.Le procedure saranno espletate tramite la piattaforma telematica EmPulia e tutti gli operatori economici interessati potranno manifestare interesse accedendo a https://www.empulia.it , compilando l'apposito modulo messo a disposizione dalla S.A. previa registrazione al portale e accesso all'Area Riservata, entro le ore 12,00 del 28 giugno prossimo.Va ricordato che l'importo complessivo dell'appalto è di € 3.827.117,82, mentre quello dei lavori soggetti a ribasso è di € 3.734.401,47. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono di complessivi € 93.000,00.