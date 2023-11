Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di ristrutturazione dellaa Giovinazzo. Ad annunciarlo in un video il sindaco Michele Sollecito e l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo.Il cantiere è stato fermo per alcuni anni, dopo la rescissione con la società aggiudicataria del primo appalto e la revisione completa del progetto iniziale, su cui tanto avevano insistito le opposizione.«Si tratta di un cantiere - ha spiegato il primo cittadino - per realizzare una nuova RSA, finalmente a norma secondo le indicazioni dell'art. 69 del Regolamento regionale». Sollecito ha sottolineato come il cantiere preveda anche "ricucitura urbana" esterna, opere per renderla connessa al tessuto cittadino.«L'opera si compone di tre finanziamenti - ha quindi evidenziato l'assessore Depalo - del valore complessivo di 5 milioni ed 800mila euro, mentre l'importo a base d'asta dei lavori è di 3 milioni ed 800mila euro».Tutti i dettagli in questo video