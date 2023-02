PVA: «Buone notizie per Casa della Salute, ma per la Casa di Riposo?»

«Apprendiamo dagli organi di stampa e dal Sindaco che a breve ripartirà il cantiere per la costituenda Casa della Salute in zona 167, affidato all'impresa seconda classificata nella gara pubblica. Una buona notizia che rompe finalmente il lungo silenzio tenuto su questa vicenda da parte dell'amministrazione, e che sembra allontanare i timori di un'altra brutta pagina di opere promesse ma mai realizzate per la nostra comunità!».Inizia così una nota dimovimento civico di opposizione, che intende riaccendere i riflettori sulla questione, ormai incancrenitasi, della: «Con gioia e gratitudine plaudiamo al lavoro svolto dagli uffici dell'ASL- Area Gestione Tecnica per questo importante traguardo, che certamente apporterà vantaggi ai servizi sanitari della nostra città.Questo però non deve farci dimenticare un'altra triste vicenda - è la riflessione a margine del gruppo guidato dalla presidente Carmela Zaza -, tutta locale e finora fallimentare, relativa alla Casa di Riposo. L'incoraggiante esito della "Casa della Salute" ci invita a non spegnere la fiammella della speranza per una prossima, speriamo rapida, soluzione anche di quest'opera. Ci auguriamo, infatti, che al più presto si possa trovare una soluzione attraversoe che i lavori possano riprendere quanto prima affinché la Casa di Riposo possa tornare a svolgere la sua importante funzione sociale: lo dobbiamo ai tanti anziani del nostro paese, alle loro famiglie, agli ex lavoratori da molto tempo in attesa!».Una posizione condivisa da tantissimi giovinazzesi, in attesa di una risposta da troppo tempo.