L'annosa questione legata allaè uno dei temi più caldi della campagna elettorale in corso e nelle scorse ore è giunta una notizia che potrebbe significare lo sblocco definitivo della situazione.Dalinfatti, a Giovinazzoper realizzare un "centro polifunzionale per anziani". I 3 milioni di euro andranno a sommarsi ai circa 2 milioni che l'ente comunale aveva ottenuto tempo fa.Ad annunciarlo con un video il sindaco, Tommaso Depalma (clicca qui per vederlo).Si tratta ora di mettere a gara quei fondi e di arrivare al più presto alla nuova cantierizzazione (i lavori erano partiti e poi si erano bloccati per problemi con la società appaltataria e per una modifica al progetto originario). Trascorreranno verosimilmente ancora diversi mesi, ma Tommaso Depalma ha rassicurato sull'impegno dell'amministrazione uscente affinché finalmente i tempi possano stringersi, ringraziando per l'impegno profuso gli assessori Michele Sollecito e Gaetano Depalo, quest'ultimo definito «supporto prezioso per far confluire i finanziamenti». Oltre ai lavori, bisognerà quindi approntare un piano gestionale della Casa di Riposo ed il sindaco ha rimarcato come, una volta che le somme saranno disponibili «bisognerà partire velocemente con la gara per la gestione» ed ha quindi sottolineato l'impegno amministrativo nei confronti di anziani e lavoratori.Depalma ha quindi ricordato commosso le figure di suor Cecilia e suor Giuseppina, pilastri della solidarietà e dell'assistenza a Giovinazzo.L'unica certezza per cittadini ed ex dipendenti è che quell'immobile non può restare ancora a lungo nello stato in cui si trova attualmente. Oggi è tempo di chiudere quella ferita nel cuore della città e l'auspicio è che si sia definitivamente scritta la parola fine sull'impasse amministrativo su quella vicenda.