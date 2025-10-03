Casa di Riposo, gli aggiornamenti di Sollecito e Depalo - VIDEO

Il sindaco e l'assessore ai Lavori Pubblici fanno il punto sull'avanzamento dei lavori

Avanzano i lavori nellaa Giovinazzo. Dopo anni travagliati, in cui si sono susseguite una serie di problematiche tecniche, oggetto di aspri conflitti con le opposizioni, sembra finalmente imboccata la via definitiva dell'adeguamento dell'intero immobile alle normative vigenti.A fare il punto della situazione sul cantiere sono stati questa mattina, 3 ottobre, il sindaco Michele Sollecito e l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo. Sotto il nostro scritto, il video.