Estate Giovinazzo 2024, tutti gli appuntamenti del sabato

Continua, sempre più fitto, il cartellone di eventivarato dall'assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con le associazioni del territorio. Dal ballo all'arte, dalle gite in barca alla cicloturistica griffata Touring Juvenatium, ce n'è per tutti i gusti. Di seguito vi proponiamo tutti gli appuntamenti di sabato 3 agosto:Dalle 17.30XXVI Cicloturistica "Pedalando per i casali"Raduno in piazza Stallonea cura di Touring JuvenatiumDalle 19.00Passeggiata MessereIn Wine Festivala cura di Ass. 2MC Spettacolo & Wine FoodDalle 19.00 alle 22.00Centro storico"Tesori d'Arte Sacra"Visite guidata nelle chiesette del borgo anticoa cura della Fondazione Museo DiocesanoOre 20.30piazza Vittorio Emanuele IIBallando con le Stelle...live in Giovinazzoa cura di ASD Cuban Club Bari