Esami di Stato, quindici 100 al Liceo "Spinelli" di Giovinazzo

Si è da poco chiuso un anno scolastico difficile, che ha visto le comunità scolastiche italiane impegnate nella complessa sfida della Didattica a distanza, nella sperimentazione di una nuova, diversa modalità di calibrare i processi di insegnamento-apprendimento.Ilparte integrante dell, diretto daha dimostrato una solida tenuta in questo momento molto particolare della storia collettiva. La Didattica a distanza si è dispiegata positivamente, con buoni riscontri da parte delle famiglie, e prova di notevole capacità di concentrazione dei discenti, che non hanno disperso le cognizioni acquisite e, anzi, hanno saputo trasformare un momento di criticità in una valida occasione di crescita.Sono terminati ilgli esami di Stato, che hanno veduto impegnate le classi V A, dell'indirizzo classico, e V B del Liceo scientifico. Gli studenti hanno confermato il più che positivo trend della precedente annata.I nominativi dei sei studenti diplomati con lode saranno inseriti nell'albo nazionale delle eccellenze.Altro importante traguardo l'ammissione, per il secondo anno consecutivo, di due giovanissimi allievi del "Matteo Spinelli" ai corsi di orientamento universitario organizzati dalla Scuola superiore Sant'Anna, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore e la Scuola IUSS di Pavia. Si tratta, come afferma la funzione strumentale d'area studenti, ladi un'esperienza importante, che viene riservata, dopo un'attenta selezione, a pochi ragazzi, provenienti da ogni parte d'Italia. Quest'anno a seguire i corsi on-line della IUSS, Scuola universitaria superiore di Pavia, sarannodella classe IV B, indirizzo scientifico, edella IV A, indirizzo classico.Insomma, grande soddisfazione del Dirigente, del suo secondo collaboratore, ladella funzione strumentale alla Progettazione, la docente, e di tutta la comunità dello Spinelli per questi nuovi significativi riconoscimenti al lavoro dell'intero staff.