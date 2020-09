Emergenza Covid e tasse, il Comune di Giovinazzo va incontro a famiglie e attività produttive

TARI per le attività produttive colpite dalla pandemia

TARIG – ESONERI

TARI – UTENZE NON DOMESTICHE E DOMESTICHE

La Giunta del Comune di Giovinazzo e l'Assessorato al Bilancio, a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e dal conseguente riflesso negativo abbattutosi sulle famiglie e sulle attività produttive, ha deciso di ridurre le tasse comunali o rinviare più agevolmente alcuni pagamenti. Di seguito la tabella dettagliata delle nuove disposizioni adottate.· Riduzione del 25% della quota fissa e variabile della tariffa TARI 2020. Tale agevolazione verrà riconosciuta sulla 4^ rata con scadenza 28/2/2020. A tal fine l'Ente stanzierà risorse comunali per complessivi €.210.000,00· Le attività produttive (ristoranti, bar, pub, pizzerie) per il periodo dal 1/5/2020 al 31/12/2020, e che hanno anche usufruito della maggiore occupazione di suolo pubblico a causa Covid;· Titolari di autorizzazione temporanea di commercio su aree pubbliche per il periodo dal 1/3/2020 al 30/4/2020.Saranno riconosciute agli utenti che dimostreranno sulla base di criteri da stabilire con successivo atto di giunta, di aver subito conseguenze negative di tipo economico e occupazionale a causa del Covid. A tal fine l'Ente stanzierà risorse comunali stimate per €.50.000,00.TOSAPFermo restando l'esonero già stabilito dalle disposizioni governative, l'Amministrazione comunale concede per il periodo dal 1/1/2020 al 30/4/2020 alle attività produttive bar, pizzerie, pub e ristoranti le seguenti riduzioni di tariffa distinte per categoria :· I Categoria da €.33,053 a €.22,208· II Categoria da €.19,832 a €.13,325Viene infine posticipata la scadenza della