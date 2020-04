Emergenza coronavirus, il bollettino del Sindaco del 5 aprile

SOLIDARIETÀ

SUPPORTO PEDAGICO-CLINICO

Ritorna l'appuntamento serale«Abbiamo creato online suuna banca dati del nostro Comune per tracciare le donazioni che stiamo ricevendo e gli aiuti erogati. Troverete i file relativi anche all'attività dei servizi sociali sia in entrata che in uscita così da comprendere un po' meglio i numeri di questa emergenza e il notevole lavoro svolto. I dati partono dal 30 marzo, giorno in cui ha preso il via la nostra iniziativa "Giovinazzo Solidale" e verranno aggiornati quotidianamente in modo pubblico e trasparente come è giusto che sia. Useremo questa metodologia anche per notiziarvi circa le donazioni sul conto corrente e sull'impiego di tali somme come previsto dall'ultima Ordinanza della protezione Civile. Questo è il link della nostra banca dati che da domani sarà presente anche sul nostro sito web: https://github.com/ComuneGiovinazzo/GiovinazzoSolidale Anche oggi abbiamo ricevuto nuove disponibilità e la settimana prossima aggiorneremo anche i dati relativi alle attività che si sono rese disponibili per la donazione di prodotti freschi che stanno prendendo accordi con il SerMolfetta per le consegne. Stiamo "mettendo a sistema" la solidarietà perché il vostro grande cuore merita il nostro impegno migliore affinché la macchina funzioni al meglio e non lasci nessuno indietro.Vi informo, inoltre, che la psicopedagogistaha dato la sua disponibilità per continuare le attività dello sportello pedagogico clinico comunale per via telefonica ogni martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.00 al seguente numero:. Si tratta di un altro supporto a quanti oggi vivono situazioni di difficoltà a causa di questa emergenza che ormai ci costringe in casa da quasi un mese.Per stasera è tutto, mi raccomandano: non abbassiamo proprio ora la guardia! Restiamo a casa e usciamo solo per lo stretto necessario».