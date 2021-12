Elodie a Giovinazzo. La FOTO con una fan in piazza

La cantanteè a Giovinazzo.Non è uno scherzo né una suggestione per i tanti fan di una delle interpreti musicali più apprezzate del momento nel panorama nazionale. Questo pomeriggio, 4 dicembre, è stata fotografata da una sua fan (che ringraziamo per lo scatto concessoci) in piazza Vittorio Emanuele II, in un momento di relax nella bella cittadina adriatica.secondo indiscrezioni, sarebbe impegnata in Puglia sul set con il regista, bitontino di nascita e giovinazzese d'adozione, che ha scelto il bellissimo borgo antico come casa, per girare il filmLa cantante romana è in testa a tutte le classifiche col brano "Vertigine", tra i più suonati del momento nelle radio italiane e che su YouTube ha già avuto 3,7 milioni di visualizzazioni.Dopo gli esordi ad "Amici di Maria De Filippi", l'affascinante cantante nata da padre capitolino e madre francese creola, è divenuta una delle popstar più amate dal pubblico dei giovani con hit che hanno venduto tanto e che sono entrate di diritto tra i più apprezzati pezzi musicali degli ultimi anni (tra tutte "Pensare Male" con i The Kolors, "Andromeda" da solista e "Margarita" con Marracash, tra i top di Spotify). Nel 2021 è arrivata anche la co-conduzione del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus, mentre nel 2017 aveva esordito al cinema con Federico Moccia nel film "Non c'è campo".