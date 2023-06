Ecco chi è il 13enne che si è fatto scattare un selfie sul palco da Marco Mengoni

hanno attirato oltre 15mila spettatori nella vicina Giovinazzo, per la loro esibizione nell'ambito del format Road to Battiti Live del Gruppo Norba.Uno degli eventi dell'estate nel Nord Barese, quello del 26 giugno scorso, per tanti blindatissimo, impossibile avvicinare due degli artisti del momento. Ma la regola non è valsa per tutti. Un manipolo di adolescenti è infatti riuscito a prender posto ai piedi del palco allestito nella suggestiva cornice di Cala Porto, uno dei luoghi più fotografati di Puglia.Tra di loro anche un 13enne bitontino, ma con genìa giovinazzese da parte paterna, Leonardo Caravella, che è riuscito là dove molti fan hanno fallito: dare il suo smartphone a Marco Mengoni e dirgli con nonchalance «Mi scatti un selfie con voi due?». Quasi incredulo il cantautore di Ronciglione ha accettato, sorridendo, e così ha fatto Elodie che si è prestata al gioco quando erano nell'intervallo delle loro registrazioni e non avevano abbandonato il palco.E lo scatto che vedete, concessoci dai genitori del 13enne, è il risultato di una serata che il giovanissimo fan ricorderà a lungo., alunno del secondo anno della scuola secondaria di primo grado all'IC "Cassano-de Rienzo" è figlio di una docente di matematica di una scuola secondaria di Molfetta e di un dipendente giovinazzese del Gruppo Prysmian. Ama il Bari e l'Inter in egual modo, milita in una squadra giovanile di Giovinazzo affiliata all'Academy biancorossa e sogna di giocare una partita a San Siro.Ma ha anche una insospettabile dimestichezza con gli scatti e con Instagram, terreno ormai fertile per tanti adolescenti. E nella serata del 26 giugno lo ha dimostrato. In barba a tanti fan "più adulti" rimasti beffati e ad una sicurezza a tratti asfissiante. Chapeau.