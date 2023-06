Mengoni ed Elodie a Giovinazzo: il programma di Road to Battiti Live

C'è grandissima attesa a Giovinazzo per l'arrivo delil format televisivo del Gruppo Norba che porterà in riva al basso Adriatico due artisti di primo piano comeNelle ultime ore sono stati tanti a chiederci quale sarà il programma della serata del 26 giugno prossimo ed a rivelarlo attraverso i canali social è stato il sindaco di Giovinazzo,«Il Radio Live Show - ha spiegato il primo cittadino - sarà in Piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle 19.00, diretta in radio e in tv con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni e la straordinaria partecipazione ai loro microfoni degli artisti ospiti della serata: Marco Mengoni ed Elodie! Al termine del radio live show, intorno alle 22.00, l'attesa esibizione dei due artisti in cala Porto per la "performance on the road" che sarà successivamente trasmessa in una delle due tappe del Radio Norba Cornetto Battiti Live da Gallipoli».