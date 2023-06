"Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa in corsa per tre Nastri d'Argento

Continua a ricevere consensi il film, del regista bitontino, ma giovinazzese d'adozione, Pippo Mezzapesa, che ha ricevuto meritatamente tre candidature ache si concluderanno a Roma martedì 20 giugno nell'arena del MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Al premio cinematografico più antico d'Europa, il lungometraggio, girato in Puglia, è in lizza nelle sezioni Miglior Fotografia, Miglior Attrice non Protagonista e Miglior Canzone originale.Per, direttore della fotografia, vincitore di ben due David di Donatello nella sua carriera, potrebbe essere il suo primo Nastro d'Argento come migliore fotografia, dopo 10 candidature e una menzione speciale. Nominato per addirittura due film: Ti mangio il cuore e L'ombra di Caravaggio.È, invece, alla sua prima candidatura ai Nastri d'Argento,che concorre come attrice non protagonista per il ruolo di Teresa Malatesta, la spietata donna pronta a guidare il clan dopo la morte del marito nella sanguinosa guerra contro il gruppo rivale dei Camporeale. Per questa interpretazione ha già ricevuto un premio al Festival SaFiTer (Salento Finibus Terrae) e il premio come miglior attrice non protagonista al Bi&Fest.Una possibile doppietta perche conproverà a vincere il premio per la miglior canzone originale, con Proiettili - colonna sonora di Ti Mangio il cuore - canzone già vincitrice dei David di Donatello, e per farlo dovrà gareggiare con altre celebrità della musica italiana, tra cui Marco Mengoni, Levante, Diodato è Liberato.