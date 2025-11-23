Seggio elettorale. <span>Foto Marzia Morva</span>
Attualità

Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle 23.00

Si voterà ancora lunedì 24 novembre sino alle 15.00

Giovinazzo - domenica 23 novembre 2025 20.43
Terza ed ultima rilevazione sulle elezioni regionali in corso in Puglia. Alle ore 23.00 di domenica 23 novembre, a Giovinazzo ha votato il 32,59% degli aventi diritto. Il precedente dato alle regionali era del 40,66%. Prossimo aggiornamento a chiusura delle urne, lunedì 24 novembre alle ore 15.00.
