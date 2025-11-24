Elezioni regionali, tutti i dati definitivi a Giovinazzo



CANDIDATI PRESIDENTE

PREFERENZE DI LISTA

Elezioni regionali della Puglia che sono state vinte dal centrosinistra con il Movimento 5 Stelle (il cosiddetto campo largo). Antonio Decaro, lo sapete ormai, è il nuovo presidente. Ma come sono andate le cose a Giovinazzo?Questo è il quadro completo del voto nella cittadina adriatica.Antonio Decaro 66,78% - 5.592 votiLuigi Lobuono 32,34% - 2.708 votiAda Donno - 0,74% - 62 votiSabino Mangano - 0,14% - 12 votiPartito Democratico - 30,59% - 2.317 votiForza Italia 25,40% - 1.924 votiDecaro Presidente - 9,81% - 743 votiFratelli d'Italia - 9,57% - 725 votiPer la Puglia - 9,06% - 686 votiAlleanza Verdi Sinistra - 7,37% - 558 votiMovimento 5 Stelle - 4,81% - 364 votiLega Puglia - 1,78% - 135 votiPuglia Popolare e Pacifista - 0,74% - 62 votiNoi Moderati - 0,17% - 13 votiAlleanza Civica per la Puglia - 0,14% - 12 voti