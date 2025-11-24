Politica
Elezioni regionali, tutti i dati definitivi a Giovinazzo
Partito Democratico prima forza cittadina. Exploit Forza Italia grazie a Tommaso Depalma
Giovinazzo - martedì 25 novembre 2025 00.01
Elezioni regionali della Puglia che sono state vinte dal centrosinistra con il Movimento 5 Stelle (il cosiddetto campo largo). Antonio Decaro, lo sapete ormai, è il nuovo presidente. Ma come sono andate le cose a Giovinazzo?
Questo è il quadro completo del voto nella cittadina adriatica.
Antonio Decaro 66,78% - 5.592 voti
Luigi Lobuono 32,34% - 2.708 voti
Ada Donno - 0,74% - 62 voti
Sabino Mangano - 0,14% - 12 voti
Forza Italia 25,40% - 1.924 voti
Decaro Presidente - 9,81% - 743 voti
Fratelli d'Italia - 9,57% - 725 voti
Per la Puglia - 9,06% - 686 voti
Alleanza Verdi Sinistra - 7,37% - 558 voti
Movimento 5 Stelle - 4,81% - 364 voti
Lega Puglia - 1,78% - 135 voti
Puglia Popolare e Pacifista - 0,74% - 62 voti
Noi Moderati - 0,17% - 13 voti
Alleanza Civica per la Puglia - 0,14% - 12 voti
