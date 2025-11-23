Seggi elettorali
Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle 19.00

I dati ufficiali forniti dal Ministero dell'Interno

Giovinazzo - domenica 23 novembre 2025 19.04
Seconda rilevazione sulle elezioni regionali in corso in Puglia. Alle ore 19.00 di domenica 23 novembre, a Giovinazzo ha votato il 26,53% degli aventi diritto. Il precedente dato alle regionali era del 30,77%. Prossimo aggiornamento alle ore 23.00.
