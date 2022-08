Elezioni politiche, i candidati e le candidate dei principali schieramenti a Giovinazzo

CHI SI CANDIDA A GIOVINAZZO?

UNINOMINALE CAMERA DEI DEPUTATI

UNINOMINALE SENATO DELLA REPUBBLICA

PLURINOMINALE CAMERA DEI DEPUTATI

PLURINOMINALE SENATO DELLA REPUBBLICA

La riforma dei parlamentari eletti, che passeranno a 400 alla Camera dei Deputati ed a 200 al Senato della Repubblica, con la nuova formula delle consultazioni di settembre ha creato non pochi problemi a tanti elettori. In molti si sono sentiti disorientati e quindi proviamo, in massima sintesi, a pubblicare una sorta di sunto dei candidati e delle candidate, cercando anche di ricordare come sarà composto il prossimo Parlamento.Viene eletto un solo rappresentante di quel territorio. La sfida è tra un candidato o candidata per ciascuna coalizione. Chi prende un voto in più viene eletto. Vale al Senato della Repubblica come alla Camera dei Deputati.Ciascun partito candida listini di massimo quattro nomi, sia al Senato che alla Camera dei Deputati. Vengono eletti parlamentari i candidati o le candidate in proporzione al risultato nazionale del partito ed in base agli abitanti del collegio (più comuni).Rita Dalla Chiesa - centrodestraMichele Abbaticchio - centrosinistraBenedetto Grillo - Azione + Italia VivaNicola Grasso - Movimento 5 StelleDonatella Bellomo - Italia Sovrana e PopolareAngela Rossano - ItalexitLaura Marchetti - Unione PopolareFilippo Melchiorre - centrodestraMichele Nitti - centrosinistraNunzia Cinone detta Titti - Azione+Italia VivaMaria La Ghezza - Movimento 5 StelleNicola Signorile - Italia Sovrana e PopolareCamilla Campanella - ItalexitPatrizia Carlucci - Unione Popolare1 Giorgia Meloni2 Marcello Gemmato3 Laura De Marzo4 Matteo Colamussi1 Rita Dalla Chiesa2 Michele Boccardi3 Maria Tiziana Rutigliani4 Domenico Damascelli1 Rebecca Frassini2 Roberto Messina3 Ilaria Antelmi4 Davide Vox1 Marco Lacarra2 Anita Maurodinoia3 Paolo Lattanzio4 Maria Chiara Addabbo1 Mara Carfagna2 Massimo Cassano3 Patrizia Dell'Acqua4 Pasquale Del Vecchio1 Gianmauro Dell'Olio2 Francesca Anna Ruggiero3 Dario La Forgia4 Bruna PiarulliAboubakar SoumaroElisabetta PiccolottiAntonio BramanteBarbara RicciGiovanna CoricciatiAndrea D'AgostoGiuseppina RenzulliIgnazio SchettiniMaria De GennaroGiuseppe MascialeAngela RossanoDomenico Alessandro MascialinoAntonia GuerraEliseo TamboneIvana PalieriFelisiano Bruni1 Giovanbattista Fazzolari2 Isabella Rauti3 Ignazio Zullo4 Stella Mele1 Licia Ronzulli2 Dario Damiani3 Laura De Mola4 Mario Antonio Ciarrambino1 Matteo Salvini2 Annarita Tateo3 Cosimo Miccoli4 Francesca Lubelli1 Francesco Boccia2 Valeria Valente3 Antonio Misiani4 Loredana Capone1 Teresa Bellanova2 Nunzio Angiola3 Nunzia Cinone (Corato)4 Lorenza Frattarolo1 Mario Turco2 Gisella Naturale3 Antonio Trevisi4 Maria LorussoIlaria CucchiDomenico detto Mimmo CaporussoCaterina MariniVincenzo PuzzovioPalmo Antonio MosaicoElisa MelchiorreAntonio CatucciAngela IudiciRaffaele CesarioCamilla CampanellaMassimo GarrutoMichela DistratisAngelo LeoElena Incoronata PallaraMichele LadisiaPatrizia Angela Romana Carlucci