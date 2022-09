Elezioni politiche 2022: tutte le indicazioni su come si vota

Domenica 25 settembre tutti i cittadini italiani maggiorenni saranno chiamati a votare per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Per la prima volta, potranno votare per il Senato tutte le persone con più di diciotto anni.Si può votare solo nel proprio comune di residenza, presso il seggio indicato sulla propria tessera elettorale.Per poter esercitare il proprio diritto di voto, prima di presentarsi al seggio, è necessario avere con sé un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.Per evitare errori e schede nulle, ecco un piccolo vademecum su come si vota, quali sono le possibilità previste e quali sono gli errori da non fare.Queste le diverse possibilità di voto:- apporre una X sul simbolo della lista, in questo caso il voto di estende anche al candidato uninominale ad essa collegato;- apporre una X sul nome del candidato uninominale, in questo caso il voto si estende alla lista o alle liste ad esso collegato. Il voto sarà poi distribuito in modo proporzionale ai voti ottenuti nel collegio da ogni singola lista;- apporre una X sul candidato uninominale e su una delle liste che lo appoggia.Non è possibile esprimere un voto disgiunto, ovvero fare una croce sul nome di un candidato uninominale e fare una croce su una lista non collegata ad esso. Allo stesso modo, non è valido il voto espresso mettendo una croce sul nome di uno dei candidati al plurinominale.