Elezioni 2020, ecco come si vota

Referendum

Elezioni regionali

votare solo per il candidato alla Presidenza della Giunta Regionale, tracciando un segno sul rettangolo contenente il suo nome

votare solo per una lista, ma in tal caso il voto si estende anche al candidato presidente ad essa collegato

votare sia per il candidato presidente che per una sola delle liste ad esso collegate

votare per un candidato presidente e per una sola lista ma collegata ad un altro candidato presidente (voto disgiunto)

si può scrivere un solo cognome (o nome e cognome in caso di omonimia) ed in tal caso, in assenza di altri segni, il voto si estende alla lista cui il candidato appartiene e al relativo candidato presidente

si possono scrivere due nominativi a patto che siano appartenenti alla stessa lista e di sesso diverso (per la parità di genere), altrimenti verrà annullata la seconda preferenza.

Norme Covid

Terminata l'accesa campagna elettorale, stanno per aprirsi le porte dei seggi.I cittadini giovinazzesi, in quanto pugliesi, sono chiamati ad esprimersi sul referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e sul rinnovo del Consiglio Regionale con l'elezione diretta del Presidente della Giunta.Ci verrà consegnata una scheda dicon il quesito referendario: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?". Votando, si dà il consenso alla riduzione del numero dei parlamentari da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200. Votando, si boccia la riforma costituzionale e tutto resta com'è. Non è previsto il quorum.Sulla scheda di, dovremo effettuare la nostra scelta per il Presidente della Giunta Regionale. A sfidarsi, 8 candidati, qui riportati in ordine rigorosamente alfabetico così come le liste in loro supporto:(Fiamma Tricolore),(Lavoro Ambiente Costituzione),(Cittadini Pugliesi – Conca Presidente),(Riconquistare l'Italia),(Con Emiliano, Davvero-Ecologia e Diritti-PAI, Democrazia Cristiana, Emiliano Sindaco di Puglia, Indipendenti del Sud, Italia in Comune, Liberali, Partito del Sud, Partito Democratico, Pensionati e Invalidi, Popolari con Emiliano, Puglia Verde e Solidale, Senso Civico, Sinistra Alternativa),(Forza Italia, Fratelli d'Italia, La Puglia Domani, Lega, Unione di Centro-Nuovo PSI),(Movimento 5 Stelle, Puglia Futura),(Futuro Verde, Italia Viva, Scalfarotto Presidente - +Europa).Si può:Sulle apposite righe, si può esprimere poi laNon è previsto il ballottaggio e per le coalizioni e per le liste che corrono da sole è prevista la soglia di sbarramento dell'8%, per le liste inserite in coalizioni la soglia minima è del 4%.Il rischio sanitario aggiunge regole inedite alla consultazione elettorale. Saranno previstidi ingresso e uscita ai seggi e l'accesso sarà regolato per evitare assembramenti. Potrà recarsi alle urne solo chi ha una temperatura corporea inferiore a 37,5 °C, non ha sintomatologia e negli ultimi 14 giorni non è entrato in contatto con persone positive al virus., che potrà essere abbassata solo per il riconoscimento. Ci saranno dispenser con gel igienizzante e bisognerà(che verranno igienizzate dopo ogni utilizzo)e quindi prima di lasciare il seggio.Indispensabile come sempre recarsi alle urne muniti di. Chi avesse smarrito la tessera, o non avesse più spazio per i timbri, può recarsi presso gli uffici comunali.Buon voto!