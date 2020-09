Elezioni regionali, Puglia Solidale e Verde prima lista a Giovinazzo

Le elezioni regionali sono terminate da tre giorni ed è tempo di conti, di "pesare" la forza delle segreterie e dei movimenti cittadini.A Giovinazzo la lista più votata in assoluto, in appoggio a Michele Emiliano e sulla spinta di Nico Bavaro candidato (non eletto) al Consiglio regionale, èdei voti, ma buono è anche il risultato del Partito Democratico che ha toccato il 20,63% dei consensi. Italia in Comune, rappresentata dal Sindaco Tommaso Depalma e dal Vicesindaco Michele Sollecito, invece è solo quarta in coalizione (e nona in assoluto) con il 3,32% delle preferenze (286 voti), dietro anche alla lista Popolari con Emiliano che ha raccolto il 4,61%.A destra è primo partitodei voti (815 le preferenze), terza lista in assoluto. I 759 voti di Forza Italia, con la segreteria a spingere Domenico Damascelli (anch'egli non eletto) fanno del partito del coordinatore Gaetano Depalo il quarto cittadino in questa tornata elettorale con l'8,82% dei consensi. Seguono La Puglia di Domani, spinta dall'Assessore Salvatore Stallone, quinta in città con il 7,62% e la Lega settima (e quarta a destra) con il 6,54% pari a 563 voti.Il MoVimento 5 Stelle è invece sesto simbolo più votato a Giovinazzo, con il 6,66% che equivale a 573 voti. Male infine la renziana Italia Viva con lo 0,43%, pari a 37 preferenze appena.