Elezioni regionali, l'analisi del voto di Articolo Uno Giovinazzo

«Innanzitutto possiamo essere soddisfatti del risultato complessivo che ha portato alla riconferma del presidente uscente Michele Emiliano alla guida della Regione Puglia, e alla maggioranza di centrosinistra, sventando la temuta previsione elettorale con il rischio che si potesse ritornare ad un passato politicoA scriverlo è il direttivo giovinazzese di, che ha inteso analizzare a bocce ferme il risultato elettorale di due settimane fa, non lesinando considerazioni anche scomode.«Questa soddisfazione - aggiungono - non può però esimerci dal fare altre considerazioni politiche. Va in particolare osservato che, come ormai avviene da anni nelle elezioni amministrative comunali e regionali, si è riproposto uno schema elettoralee delle proposte politiche.Contestualmente questa tendenza - spiegano da Articolo Uno - rende confuso il quadro politico per l'elettorato e serve, soprattutto nell'area politica più a sinistra, a tutto vantaggio dei partiti più grandi ed organizzati. Basti osservare, a fronte di questa frammentazione, per contro la concentrazione dei seggi attribuiti alle poche liste più suffragate:Tenendo anche un attimo da parte i tecnicismi normativi e relativi ricorsi in atto, che lasciano ancora in sospeso il numero degli eletti per la maggioranza e l'attribuzione dei seggi alla lista Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia, nella quale era presente la componente diche pur avendo superato la soglia di sbarramento del 4% prevista dalla Legge, si ritrova al momento senza seggi in Consiglio Regionale. Incertezze - è la sottolineatura - legate alle contorte norme di assegnazione dei seggi in base alla Legge elettorale regionale e in particolare a modifiche legislative intercorse nel 2015».In tanti in queste settimane hanno analizzato il voto giovinazzese, che inevitabilmente ha mostrato le sue peculiarità, dando anche alcune indicazioni forse in chiave comunale, di certo marcando una posizione ben precisa dell'elettorato che non ha voltato le spalle alla sinistra, in maniera ancor più netta rispetto a quanto accaduto in altre parti della regione.Lo sa bene il vertice di Articolo Uno, che infatti scrive: «Venendo infine al risultato complessivo a Giovinazzo, il dato elettorale più importante che osserviamo, e che diventa fortemente politico in prospettiva futura,Crediamo che nessuno ormai possa nutrire dubbi - è la posizione chiara che guarda in prospettiva - sulla portata politica di tale dato. Dopo questa tornata elettorale bisognerà costruire una proposta politica locale - è infine il suggerimento all'intera area progressista - per il prossimo appuntamento amministrativo comunale che diaquelle che non accarezzano trasformismi e trasversalismi di sorta».