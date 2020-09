Elezioni regionali, Forza Giovinazzo replica a PrimaVera Alternativa

Non si sono fatte attendere le reazioni delle componenti di maggioranza alla posizione espressa da PrimaVera Alternativa all'indomani delle elezioni regionali. Il movimento civico di opposizione aveva ringraziato per il consenso ottenuto da Nico Bavaro, pur non essendo stato eletto, ad aveva apertamente scritto di una componente maggioritaria a Palazzo di Città spaccata e spostata a destra, senza veri punti di riferimento.A replicare, con un'analisi propria del voto, è stata la segreteria cittadina di Forza Italia (Forza Giovinazzo) che ha inteso chiarire alcuni aspetti. Noi lasciamo che a parlare siano le parole inviateci in redazione dal direttivo guidata da Gaetano Depalo.«L`esito delle ultime votazioni regionali ha stabilito la riconferma del governatore uscente Emiliano, premiandolo oltre ogni aspettativa ed in barba alle indicazioni provenienti dai sondaggi e dalle intenzioni di voto. Sicuramente questo dato non ci soddisfa nè in termini politici nè in termini numerici.Il risultato conseguito a Giovinazzo dapari a 461 preferenze, tuttavia testimonia un legame forte tra la comunità giovinazzese ed il consigliere regionale uscente, ancor più se si considera che Domenico Damascelli è stato il candidato consigliere più votato nel centro-destra cittadino ed il dato di Giovinazzo rappresenta in percentuale il secondo comune nell`intera provincia di Bari, in termini di consenso personale.Oltre questo significativo ed importante aspetto, va sottolineato anche il dato deiin linea con la percentuale pugliese e superiore a quello registrato nelle regionali del 2015, nonostante la presenza di altri simboli di centro-destra non attivi in città nel 2015, quali Fratelli di Italia, Lega e La Puglia Domani. Per tale motivo vogliamo esprimere il nostro sentito grazie a tutti gli elettori giovinazzesi per la fiducia accordataci.Purtroppo, le 6.624 preferenze (il doppio rispetto ai consensi ottenuti nella precedente tornata elettorale), non sono state sufficienti per ottenere la riconferma in Consiglio Regionale. Tale aspetto ci amareggia, ma siamo convinti che la vicinanza e l'impegno di Domenico Damascelli per il nostro territorio non verrà meno, anzi aumenterà sensibilmente.Avremmo voluto fermarci qui con l'analisi del voto giovinazzese, commentando solo il risultato ottenuto dal nostro partito. Purtroppo, però, siamo stati tirati in ballo da commenti e comunicati di altri partiti giovinazzesi e pertanto non possiamo esimerci dal fare qualche considerazione che riguarda l'altro schieramento.Nonostante i trionfalismi sbandierati da PVA per il consenso registrato da Nico Bavaro, alcune riflessioni si rendono necessarie:- da un punto di vista numerico,- da un punto di vista politico, invece,Pertanto, anche in caso di superamento della soglia di sbarramento del 4% da parte di ʺPuglia solidale e Verdeʺ, utile a fare scattare almeno un consigliere, Bavaro non sarebbe stato comunque eletto. Non proprio una bella figura visto il ruolo politico ricoperto. Sicuramente sarebbe utile meno "rumore" ma più concretezza!- ancora una voltaed in particolare i suoi sostenitori. Infatti, nonostante la bella passerella "scalda cuori" in Piazza Vittorio Emanuele, in occasione del comizio a sostegno di Nico Bavaro, nella sua Terlizzi gli ha riservato un tiro mancino, "premiandolo" con appena 115 voti di preferenza, a fronte degli 870 riscossi da Spaccavento. Una bella sorpresa ed attestazione di stima per il segretario regionale del suo partito di appartenenza !!! Anche qui il "rumore" è stato bello forte!- infine,Resta l'amarezza per la mancata rielezione di Domenico Damascelli, un politico di rango con esperienza e capacità indiscutibili ma, soprattutto, grande amico della nostra comunità.Il ringraziamento della Sezione locale di Forza Italia va a tutti i giovinazzesi che hanno creduto e credono nella bontà e nella qualità del nostro operato».