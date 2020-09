Referendum: Giovinazzo ha scelto il SI. La soddisfazione di Francesca Galizia

. Così la deputata pentastellataal margine dei risultati definitivi del referendum costituzionale.«Abbiamo esercitato il nostro potere di popolo - continua la parlamentare 5 Stelle - e abbiamo compiuto una scelta pensando al meglio per il nostro Paese, dichiara entusiasta la parlamentare giovinazzese. Il SI di ognuno di noi permette di realizzare un importante cambiamento che andava fatto da troppo tempo: riportare la politica nelle sue giuste dimensioni».«Oltre il 70% dei votanti ha votato per il SI - afferma Galizia - tanto voluto dal M5S. Ottimo il risultato raggiunto a Bisceglie dove il Si ha sbancato con il 78,7%, a Terlizzi dove si è toccato il 76%,e a Molfetta dove è stato ottenuto oltre il 74%, diversamente da Ruvo e Corato nei quali è stato in ognuno superato comunque il 71%.Possiamo, dunque, ritenerci soddisfatti - conclude -, perché la perseveranza messa da parte di tutto il M5S ha reso possibile ciò che molti hanno sempre ritenuto assai improbabile. Ora non resta che continuare a credere nel cambiamento: il meglio inizia da oggi», è la sua chiusa.