Il Conclave ha scelto: il nuovo Papa è Robert Francis Prevost

CHI È IL NUOVO PAPA

Al quarto scrutinio e dopo due giorni il Conclave ha deciso: il nuovo Papa è il cardinalestatunitense. Ha 69 anni.L'annuncio del protodiacono Dominique Mamberti, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, è arrivato dopo la fumata bianca dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro. Si tratta del 267° Pontefice della Chiesa Cattolica.I 133 cardinali, nonostante si trattasse del numero più elevato mai entrato nella Cappella Sistina, sono riusciti di fatto in poco più di 24 ore a trovare l'accordo su un nome.Al nuovo Papa sarà imposto il nome diOltre 45mila persone, tra fedeli e curiosi, sono accorse in piazza San Pietro sin dal primo pomeriggio. In pochi, anche tra i vaticanisti, avevano pronosticato una fumata bianca al quarto scrutinio; molti invece pensavano una elezione a sera. Invece lo Spirito Santo - come ricordano i porporati sovente - ha guidato la decisione in tempi obiettivamente rapidi.Due giorni erano durati anche gli ultimi due Conclavi, nel 2005 e nel 2013, quando erano stati eletti Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, rispettivamente dopo 4 e 5 scrutini.Il Cardinale Robert Francis Prevost, O.S.A., Prefetto del Dicastero per i Vescovi, Arcivescovo-Vescovo emerito di Chiclayo, è nato il 14 settembre 1955 a Chicago (Illinois, Stati Uniti). Nel 1977 è entrato nel noviziato dell'Ordine di Sant'Agostino (O.S.A.), nella provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio, a Saint Louis. Il 29 agosto 1981 ha emesso i voti solenni. Ha studiato presso la Catholic Theological Union di Chicago, diplomandosi in Teologia.All'età di 27 anni è stato inviato dall'Ordine a Roma per studiare Diritto Canonico presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino (l'Angelicum). Ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale il 19 giugno 1982. Ha conseguito la Licenza nel 1984, quindi è stato inviato a lavorare nella missione di Chulucanas, a Piura, in Perù (1985-1986).Nel 1987 ha conseguito il Dottorato con la tesi: "Il ruolo del priore locale dell'Ordine di Sant'Agostino". Nello stesso anno è stato eletto direttore delle vocazioni e direttore delle missioni della Provincia Agostiniana "Madre del Buon Consiglio" di Olympia Fields, in Illinois (USA). Nel 1988 è stato inviato nella missione di Trujillo come direttore del progetto di formazione comune degli aspiranti agostiniani dei Vicariati di Chulucanas, Iquitos e Apurímac. Lì è stato priore di comunità (1988-1992), direttore della formazione (1988-1998) e insegnante dei professi (1992-1998). Nell'Arcidiocesi di Trujillo è stato vicario giudiziario (1989-1998), professore di Diritto Canonico, Patristica e Morale nel Seminario Maggiore "San Carlos e San Marcelo".Nel 1999 è stato eletto priore provinciale della Provincia "Madre del Buon Consiglio" (Chicago). Dopo due anni e mezzo, il Capitolo generale ordinario lo ha eletto priore generale, ministero che l'Ordine gli ha nuovamente affidato nel Capitolo generale ordinario del 2007. Nell'ottobre 2013 è tornato nella sua Provincia (Chicago) per essere insegnante dei professi e vicario provinciale; incarichi che ha ricoperto fino a quando Papa Francesco lo ha nominato, il 3 novembre 2014, amministratore apostolico della Diocesi di Chiclayo (Perù), elevandolo alla dignità episcopale di vescovo titolare della Diocesi di Sufar. Il 7 novembre ha preso possesso canonico della Diocesi alla presenza del nunzio apostolico James Patrick Green; è stato ordinato vescovo il 12 dicembre, festa di Nostra Signora di Guadalupe, nella Cattedrale della sua Diocesi. È vescovo di Chiclayo dal 26 settembre 2015. Dal marzo del 2018 è stato secondo vicepresidente del Conferenza episcopale peruviana. Papa Francesco lo aveva nominato membro della Congregazione per il Clero nel 2019 e membro della Congregazione per i Vescovi nel 2020.Il 15 aprile 2020 il Papa lo ha nominato Amministratore Apostolico della diocesi di Callao.Dal 30 gennaio 2023 è Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina.Il 6 febbraio 2025, il Santo Padre Francesco lo ha promosso all'Ordine dei Vescovi, assegnandogli il Titolo della Chiesa Suburbicaria di Albano.Da Papa Francesco creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 30 settembre 2023 della Diaconia di Santa Monica.É Membro:dei Dicasteri: per l'Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari; per la Dottrina della Fede; per le Chiese Orientali; per il Clero; per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; per la Cultura e l'Educazione; per i Testi Legislativi.della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.