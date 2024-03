Due incidenti in poche ore a Giovinazzo: due feriti, uno in codice rosso

Due gli incidenti stradali, durante la mattinata, a Giovinazzo, fra la strada provinciale 107 e la periferia sud. Il primo, più grave, sull'arteria che porta a Terlizzi, dove un'autos'è rovesciata in un terreno agricolo lasciando temere il peggio, il secondo di lieve entità, lungo via Iacobellis: all'origine, forse, una mancata precedenza.Il sinistro, attorno alle ore 09.30, si è verificato sulla strada provinciale che conduce a Terlizzi, nei pressi dello stabilimento, dove sono intervenuti gli operatori dele idel. Ferito, ma non in pericolo di vita, il conducente: l'uomo alla guida, infatti, stava viaggiando a bordo della sua, quando, improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, che è uscito rovinosamente fuori strada, finendo in un terreno attiguo.Soccorso dai sanitari, è stato trasportato in codice rosso per dinamica all'ospedale: fortunatamente, non è in pericolo di vita. I rilievi del sinistro, che non ha coinvolto altre vetture, sono nelle mani degli agenti della. A loro spetterà il compito di chiarire che cosa abbia determinato l'improvvisa sbandata e, infine, il successivo ribaltamento del veicolo. Un altro incidente stradale, un'ora più tardi, è avvenuto in via Iacobellis, all'intersezione con via Toselli.Qui, forse a causa di una mancata precedenza, unaproveniente da via Iacobellis e diretta in via Napoli, dopo lo scontro con una, ha finito la sua corsa contro due veicoli in sosta. La donna al volante è stata portata all'ospedale, per i rilievi è intervenuta la