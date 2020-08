Donazione sangue, raccolta straordinaria del Gruppo Fratres “Luigi Depalma”

Compiere gesti di solidarietà è sempre una buona idea e lo è anche e soprattutto in giorni di piena estate, quando le preoccupazioni della routine lasciano spazio alla voglia di riposo e svago. Questo chiede il, che organizza per questa mattina,una raccolta straordinaria di sangue presso la propria sede, in via Marconi 9.Si potrà donare, rispondendo ad una chiamata di generosità che è fondamentale. Infatti, quel dono prezioso è un piccolo gesto per chi dona, ma per chi lo riceve rappresenta vita. Ecco perché la donazione del sangue dovrebbe rientrare in quelle buone pratiche di generosità da attuare con regolarità, ricordandosi sempre di regalare una speranza in più a chi ne ha bisogno.La prossima raccolta è prevista pered anche in quella occasione si donerà dalle 8.00 alle 11.30., dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00. Tale organizzazione è infatti dettata dall'emergenza sanitaria in corso, che impone il divieto di code ed assembramenti.La solidarietà non deve andare in vacanza, in particolare in questi giorni di Festa Patronale, che, proprio in conseguenza del delicatissimo momento, invita a riscoprire un nuovo senso di comunità ed altruismo.