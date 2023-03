Donadoni ed Olive inaugureranno il nuovo Campo sportivo di Giovinazzo

Sarannoallenatori e ex calciatori di serie A, ad inaugurare il nuovo campo sportivo di Giovinazzo 'Raffaele De Pergola'. Alla manifestazione che si terrà domenica prossima, 5 marzo, a partire dalle ore 10.00, interverranno il sindaco, Michele Sollecito, l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, l'assessore allo Sport, Vincenza Serrone, il Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Mons. Domenico Cornacchia, oltre a rappresentanti del mondo politico e sportivo.Per l'occasione, toccherà a Donadoni e Olive dare il calcio d'inizio di una partita amichevole che sarà disputata tra vecchie glorie del calcio giovinazzese, amministratori e amanti dello sport.Per i lavori di riqualificazione del De Pergola sono stati stanziati in totale circa 2 milioni e mezzo di euro. Per il primo step dei lavori sono stati impiegati 496mila finanziati dalla Regione Puglia e 140mila dal Comune di Giovinazzo. Per il secondo step dei lavori sono già disponibili 1milione800mila euro rivenienti dal PNRR ( il Comune di Giovinazzo se li aggiudicò tra circa 8mila comuni partecipanti, ma alla fine furono finanziati solo 400 progetti).«Riapre un luogo che aiuta a sognare, i più grandi torneranno nostalgici, i più piccoli su quest'erba alimenteranno le loro aspirazioni - dichiara il sindaco Michele Sollecito- " Per noi questo obiettivo nasce da lontano quando, con il sindaco che mi preceduto Tommaso Depalma, ascoltavamo le lamentele di quanti, nonostante tutto, si allenavano sul vecchio campo in condizioni davvero precarie. La caparbietà della nostra Amministrazione ha permesso che questo sogno si realizzasse. Non si tratta solo di una struttura sportiva ristrutturata, ma anche di un potente attrattore che riqualifica un quartiere periferico come la zona artigianale D1-1, e di questo ne siamo davvero ben lieti. Ora, con i fondi PNRR, possiamo completare l'opera puntando a obiettivi ancora più ambiziosi che comprendono non solo le gradinate, ma anche la realizzazione di nuovi spazi dedicati ad altre discipline sportive per assecondare sempre di più la fame di sport che storicamente contraddistingue la nostra città. Voglio che domenica sia una festa di tutti, e quindi rinnovo l'invito a tutta la città a partecipare all'inaugurazione».«Per me è stato un privilegio ed un onore seguire i due finanziamenti che abbiamo ottenuto e che porteranno alla rigenerazione totale del campo sportivo De Pergola e, a seguire, ai lavori di riqualificazione totale della struttura - commenta l'assessore Gaetano Depalo - Dedico questo momento bellissimo della storia cittadina, a chiusura del primo step di lavori, a tutti coloro che amano lo sport ed ai tantissimi che hanno giocato su quel terreno con sacrificio ed amore».«Nella vita ci sono delle coincidenze alle quali non sempre riusciamo a dare una spiegazione, eppure l'inaugurazione del De Pergola mi emoziona particolarmente perché nel lontano 1968 fu mio nonno,, a consegnare alla città di Giovinazzo, in qualità di titolare della omonima ditta edile esecutrice dei lavori, il campo sportivo appena realizzato e io oggi, dopo 55 anni, lo riconsegno in qualità di assessore allo Sport - spiega l'assessore Vincenza Serrone - Il mio pensiero va al monde del calcio ad 11 che in questo periodo ha sofferto per non aver potuto utilizzare un campo che disponesse di standard adeguati, ma anche al mondo dell'atletica che nonostante tutto è riuscito a sfornare nuovi campioni. Spero che d'ora in poi non ci siano più ostacoli alla preparazione dei nostri atleti con l'auspicio che continuino la lunga e storica vocazione sportiva della nostra città».