Oggi l'inaugurazione del nuovo Campo sportivo "De Pergola"

Sarannoallenatori e ex calciatori di serie A, ad inaugurare il nuovoAlla manifestazione che si terrà quest'oggi, 5 marzo, a partire dalle ore 10.00, interverranno il sindaco, Michele Sollecito, , l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, l'assessore allo Sport, Vincenza Serrone, il Vescovo della Diocesi di Molfetta- Giovinazzo-Ruvo- Terlizzi, Mons. Domenico Cornacchia, oltre a rappresentanti del mondo politico e sportivo.Per l'occasione, toccherà a Donadoni e Olive dare il calcio d'inizio diPer i lavori di riqualificazione del De Pergola sono stati stanziati in totale circa 2 milioni e mezzo di euro. Per il primo step dei lavori sono stati impiegati 496mila finanziati dalla Regione Puglia e 140mila dal Comune di Giovinazzo. Per il secondo step dei lavori sono già disponibili 1milione800mila euro rivenienti dal PNRR ( il Comune di Giovinazzo se li aggiudicò tra circa 8mila comuni partecipanti, ma alla fine furono finanziati solo 400 progetti).