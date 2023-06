Cittadella dello Sport, approvato in Giunta il progetto esecutivo

Approvato in Giunta comunale il progetto esecutivo che, nelle prossime settimane, sarà oggetto di gara ad evidenza pubblica e porterà al completamento delle opere all'interno delTutto questo grazie ad un ulteriore finanziamento ottenuto dall'assessorato ai Lavori Pubblici guidato dall'assessore Gaetano Depalo nell'ambito delL'Intervento sarà di circae prevede la sistemazione dell'immobile che ospita spogliatoi e palestra, l'adeguamento degli impianti elettrici, idrici e l'installazione dell'impianto di condizionamento, nuovi infissi, la copertura della tribuna centrale e la sistemazione delle gradinate con nuove sedute omologate e l'installazione delle torri faro per partire in notturna.Oltre a questi interventi, i quasi 2 milioni di euro serviranno a realizzare un campo per il basket e la pallavolo, uno da padel e tennis, il campo di bocce e la pedana per il lancio del peso, che completerà la pista d'atletica omologabile per gare nazionali.«È con orgoglio e grande emozione - ha spiegato davanti ai nostri taccuini Gaetano Depalo - che ho portato a termine la prima parte della riqualificazione del campo sportivo, realizzato attraverso un finanziamento regionale di 500.000 euro, a cui si sono aggiunti 140.000 euro quale quota comunale, per un totale 640.000 euro.Adesso è con altrettanto trasporto e coinvolgimento - ha evidenziato l'assessore ai Lavori Pubblici che sta lavorando a stretto contatto con la sua omologa allo Sport, Vincenza Serrone - che mi accingo a completare l'ulteriore storico passaggio da una struttura che, sino a qualche anno fa, era fatiscente ad un opera ammirata e che lo sarà molto di più a breve. Anche questo lo dedico a mio padre ed ai tanti che, da attori principali come lui, purtroppo non ci sono più, ed hanno fatto parte della storia dello sport locale. Un mio personalissimo pensiero va anche a coloro i quali amano il calcio giovinazzese e lo sport in genere, persone che si sono prodigate in questi anni ed a cui stiamo costruendo una nuova e accogliente casa».