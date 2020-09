Don Andrea Azzollini festeggia 15 anni di sacerdozio

Durante il periodo forzato di distanziamento fisico e sociale, l'immagine della sua processione solitaria con il quadro della Madonna di Corsignano, per invocare la sua protezione sulla comunità giovinazzese, ha fatto il giro del web ed è divenuto simbolo di fede granitica e di amore verso Maria.E lui,proprio nella giornata che la Chiesa cattolica dedica al Nome di Maria, festeggia i suoi, ricordando egli stesso l'inizio di un nuovo cammino ed il completamento di un altro. La foto diche lo ordina sacerdote accompagna su Facebook la sua riflessione sui social ed il suo pensiero rivolto a fedeli, amici e parenti: «Dopo 15 anni - scrive il parroco originario della- rinnovo il mio umile ringraziamento al buon Dio per avermi chiamato a servizio della sua chiesa nella nostra amata diocesi . Ringrazio tutti coloro che vorranno unirsi nella preghiera al mio inno di ringraziamento. Dio volga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E sempre : Viva Gesù e viva Maria».44 anni domani, 13 settembre, dopo aver avuto un'esperienza come viceparroco a San Giuseppe, è divenuto titolare della Concattedrale di Giovinazzo il 16 giugno 2017, sostituendo l'indimenticato don Benedetto Fiorentino.Dopo gli studi all'IPSSAR di Molfetta, sua città natale, don Andrea si è laureato nella Facoltà di Teologia Pugliese.Oggi è punto di riferimento per tutta la comunità di Giovinazzo, da cui è amatissimo ben al di là del suo ruolo.A lui, sin dalle prime ore di questa mattina, sono giunti gli auguri di tanti fedeli e di alcuni uomini e donne delle istituzioni cittadine. Auguri a cui si unisce la nostra redazione.