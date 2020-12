Celebrazione mensile per Maria di Corsignano: sabato diretta Facebook

Continuano ogni 19 del mese le celebrazioni in onore di Maria SS di Corsignano.Anche questo sabato, a partire dalle 18.30, sarà celebrata in Concattedrale una Santa Messa per affidarsi alla Madre delle Madri nel periodo festivo, che apre ad una Natale forse più autentico, ma certamente più triste.Alla celebrazione eucaristica, officiata dal parrocoseguirà un intenso momento di preghiera con un Santo Rosario meditato ed un atto di affidamento alla Vergine.La diretta Facebook sarà trasmessa dalle 18.25 sulla paginaSarà un altro intenso momento da un punto di vista spirituale, un momento che apre di fatto la settimana più importante per la cristianità, quella che porta al Santo Natale. Giovinazzo, grazie al volitivo don Andrea, si affiderà ancora una volta alla Vergine Maria, chiedendole che sotto il suo manto metta tutti noi figli suoi e ci protegga per sempre da un morbo che ha portato via troppa gente. "" per sentire la sua protezione sulle nostre case e sui nostri affetti.