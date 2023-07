Mobilità sacerdoti, da settembre cambia il panorama dei parroci a Giovinazzo

Questa sera, 5 luglio, durante il Consiglio Pastorale Diocesano, riunitosi presso l'aula magna del Seminario Diocesano, il vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,ha comunicato le seguenti nomine:Rev.do don Paolo Malerba, finora vicario parrocchiale della parrocchia S. Lucia in Ruvo di Puglia, è nominato parroco della Parrocchia Immacolata in Molfetta e direttore dell'Ufficio Diocesano MissionarioRev.do don Ignazio Gadaleta, finora studente presso la Pontificia Università Lateranense in Roma, è nominato parroco della parrocchia S. Michele Arcangelo in Ruvo di PugliaRev.do don Nicolò Tempesta, finora parroco della parrocchia Immacolata in Molfetta, è nominato parroco della parrocchia S. Lucia in Ruvo di Puglia e vice-direttore dell'Ufficio Diocesano PastoraleRev.do don Nicolantonio Brattoli, é nominato parroco della parrocchia SS. Redentore in Ruvo di PugliaRev.do don Fabio Tricarico, finora parroco della parrocchia S. Lucia in Ruvo di Puglia, è nominato parroco della parrocchia SS. Medici in TerlizziRev.do don Francesco de Lucia, finora parroco della parrocchia SS. Medici in Terlizzi, è nominato parroco della parrocchia SS. Crocifisso in TerlizziRev.do don Gioacchino Prisciandaro, é nominato parroco della parrocchia Madonna della Stella in Terlizzi e vice-direttore dell'Ufficio Diocesano per la CatechesiRev.do don Angeloantonio Magarelli, è nominato Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Bernardino in MolfettaRev.do don Ignazio Pansini, finora amministratore parrocchiale della parrocchia S. Teresa in Molfetta, è nominato Cappellano dell'Istituto Suore Salesiane dei Sacri Cuori in MolfettaRev.do don Liborio Massimo, finora amministratore parrocchiale della parrocchia S. Gennaro in Molfetta, è nominato Cappellano dell'Istituto Suore Terziarie Francescane Alcantarine in Molfetta e Collaboratore parrocchiale della Parrocchia S. Domenico in MolfettaRev.do don Massimiliano De Silvio, è nominato Rettore della Chiesa di S. Maria Consolatrice degli Afflitti di Molfetta (vulgo Purgatorio) e Assistente ecclesiastico dell'Arciconfraternita di S. Maria del Pianto (vulgo della Morte) e Direttore dell'Ufficio Diocesano per le VocazioniRev.do don Giacomo Berardi, è nominato Cappellano dell'Istituto Suore Gerardine in Ruvo di PugliaRev.do don Michele del Vecchio, finora parroco della parrocchia S. Michele Arcangelo in Ruvo di Puglia, è nominato Rettore della Chiesa San Giacomo vecchia in Ruvo di Puglia ( cappella dell'Adorazione)Rev.do don Francesco Vitagliano, finora amministratore parrocchiale della parrocchia SS. Crocifisso in Terlizzi, è nominato Rettore della Chiesa del Carmine in Ruvo di PugliaRev.do don Francesco Vitagliano, finora Amministratore parrocchiale della Parrocchia SS. Crocifisso in Terlizzi è designato Collaboratore parrocchiale della Parrocchia S. Domenico in Ruvo di PugliaRev.do don Michele Del Vecchio, finora parroco della Parrocchia S. Michele Arcangelo in Ruvo è designato Collaboratore parrocchiale della Parrocchia S. Famiglia in Ruvo di PugliaRev.do don Vincenzo Pellegrini, finora Rettore della Chiesa del Carmine in Ruvo è nominato Collaboratore parrocchiale della Parrocchia S. Michele Arcangelo in Ruvo di PugliaDiac. Francesco de Leo, finora collaboratore parrocchiale della Parrocchia S. Bernardino in Molfetta è designato Collaboratore parrocchiale della Parrocchia S. Achille in MolfettaSeminarista Raffaele Bucci prosegue la sua formazione agli Ordini sacri con l'esperienza pastorale presso il Seminario Diocesano di Molfetta come animatoreSeminarista Alberto De Mola prosegue la sua formazione agli Ordini sacri con l'esperienza pastorale presso la parrocchia Madonna della Pace in MolfettaRev.do don Silvio Bruno, è nominato direttore dell'Ufficio Diocesano per la Catechesi e assistente ecclesiastico del Movimento Apostolico CiechiDiac. Maurizio de Robertis, è nominato vice-direttore dell'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni SocialiDott.ssa Susanna Maria de Candia, è nominata vice-direttrice del Settimanale Luce e VitaDott. Antonio Centrone , è nominato direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale della SaluteRev.do don Ignazio de Nichilo, è nominato vice-direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale della SaluteRev.do don Giovanni Fiorentino, è nominato referente della formazione permanente del Clero.Diac. Nando Vitelli, è nominato collaboratore presso l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del CleroLe nomine annunciate avranno efficacia dal prossimo mese di settembre.