Due giornate intense in Concattedrale per il cambio di sacerdoti

Cambio della guardia nellaAi salutiil sacerdote che ha tenuto la comunità per mano nel momento della pandemia, che in tanti ricorderanno per quella sua processione in solitario con il quadro di Maria SS di Corsignano, atto di affidamento supremo a Lei nel 2020, nel momento del grande dolore per una cittadina che ha subito diversi lutti.Don Andrea Azzollini termina il suo mandato di 6 anni, subentrato a don Benedetto Fiorentino, e si insedierà il 12 settembre nella parrocchia di San Gennaro nella sua Molfetta. Domani sera, 2 settembre, don Andrea saluterà la comunità locale alle 19.30 in una celebrazione eucaristica che si preannuncia partecipatissima.L'indomani,all'interno della Concattedrale, il vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Mons. Domenico Cornacchia, officerà la santa messa di accoglienza delle nuove guide parrocchiali. Si tratta di padre, che di recente è stato padre spirituale della Confraternita della Morte dal Sacco Nero a Molfetta, giovinazzese, un passato in Campania, docente di scuola superiore, grande conoscitore della storia di Giovinazzo e innamorato della pieve rurale del Padre Eterno. Con lui ci sarà un altro vincenziano,, sino ad oggi viceparroco a Sant'Agostino, un altro giovinazzese, grande cuore e modi gentili.Saranno due giorni di saluti, di qualche lacrima e di grande gioia. La parrocchia Concattedrale cambia guida, non cambia invece la sostanza, vale a dire l'amore dei fedeli per la Vergine, per un luogo Santo, a cui tutti i giovinazzesi sono estremamente legati, al di là del quartiere di provenienza.