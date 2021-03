Settenario per l'Addolorata: il programma a Giovinazzo

IL PROGRAMMA

Partirà domani, 19 marzo, il Settenario in onore dellaa Giovinazzo. Il programma delle celebrazioni liturgiche e dei momenti di intensa spiritualità tipici del periodo quaresimale è stato messo in piedi, non senza difficoltà legate alla pandemia tuttora in corso, dalla Confraternita di Santa Maria della Purificazione, guidata dalin collaborazione con l'Associazione Addolorata e sotto la supervisione dipadre spirituale e parroco della Concattedrale, dove si terranno tutte le celebrazioni nel rispetto dei protocolli anti-Covid.il programma prevede Santo Rosario alle 8,30, Messa e Settenario alle 9.00 al mattino, mentre al pomeriggio il Rosario sarà recitato alle 18.30 e la celebrazione liturgica seguita dal Settenario a partire dalle 19.00.Domani, 19 marzo, in particolare, durante la messa ci sarà la benedizione dei papà, nella giornata dedicata al padre per eccellenza, San Giuseppe.gli orari saranno i seguenti: Sante Messe mattutine alle ore 8.00 (seguita da Settenario), 10.00 ed 11.30. A sera invece il programma prevede alle 18.30 il Rosario meditato e poi a seguire la celebrazione eucaristica e il Settenario., invece, il Santo Rosario meditato che precederà la messa vespertina ospiterà Padre Roberto Francavilla, Assistente Nazionale e regionale dell'Ordine Francescano Secolare. A lui sarà affidata la meditazione comunitaria.giornata in cui la Chiesa cattolica commemora la BVM Addolorata, le celebrazioni raggiungeranno il culmine, con le Messe alle 8.00, alle 10.00 ed alle 18.30.Un programma intenso, che assume ancor più valore in questo periodo pandemico in cui la comunità cattolica giovinazzese, ancora una volta guidata da don Andrea Azzollini, l'uomo che affidò alla Vergine la città qualche giorno dopo il lockdown dello scorso anno, non può non volgere lo sguardo al cielo e cercare la sua intercessione, affinché Maria allontani morte e dolore da noi. Lei, il cui cuore fu trafitto sotto quella Croce, sa quello che sentiamo e non può restare sorda al nostro grido d'aiuto.