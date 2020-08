Domenica rovente su Giovinazzo: si toccano i 37°

DOMENICA 30 AGOSTO

Ultima domenica d'agosto (e di ferie per molti) con caldo asfissiante su Giovinazzo e colonnina di mercurio che raggiungerà anche inelle ore centrali della giornata.Sole e caldo, dunque, così come accaduto sabato, con le temperature che si manterranno elevate dall'alba al tramonto. Mare mosso, per via delle correnti sud-orientali che soffiano aria calda da diverse ore.Serata stellata conanche dopo il calar del sole. Umidità per fortuna ridotta, con picchi al 59%.Lunedì qualche nube di passaggio e massime sui 34°. Poi, da martedì, calo delle temperature anche di dieci gradi.SOLE - Sorge: 6:16, Tramonta: 19:29LUNA - Leva: 18:24, Cala: 3:04 - Gibbosa crescente