"Domenica in bici" a Giovinazzo rinviata a settembre

La Città Metropolitana di Bari, promotrice dell'iniziativa, ed il Comune di Giovinazzo hanno deciso di rinviare a settembre la "Domenica in bici", che si sarebbe dovuta tenere quest'oggi, 21 maggio, nell'agro della cittadina adriatica.Una decisione arrivata per le incerte condizioni meteo, secondo quanto appreso per vie ufficiose dalla nostra redazione. Ad organizzare l'evento era stato la locale Pro Loco, che aveva raccolto l'appello dell'ente metropolitano a cui avevano aderito anche altre località. Sarebbe stata l'occasione per conoscere meglio la storia dell'agro e del contado giovinazzese.Tutto rinviato, se ne riparla a settembre.