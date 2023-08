Domenica 3 settembre torna il mercato settimanale serale a Giovinazzo

Aveva funzionato alla prima e sarà ripetuto, dopo le tante richieste giunte anche da avventori del circondario.Domenicatorna a Giovinazzo il. Porte aperte in piazzale Salvo D'Acquisto, all'area mercatale, dalle 17.00 alle 23.00, per i tanti che al venerdì non possono recarsi al mercato.Ma venerdì 1° settembre resta in calendario, secondo gli accordi con associazioni di categoria, il mercato settimanale tradizionale al mattino, anche per non penalizzare tutti quegli ambulanti che non possiedono un generatore elettrico.«La certezza di questa nuova data - ha commentato l'assessore alla Polizia Locale ed Attività Produttive,- era arrivata prima di Ferragosto, ma complici altre importanti manifestazioni abbiamo evitato di diffondere in anticipo la notizia. Siamo molto soddisfatti - ha proseguito - del buon rapporto instauratosi con le associazioni degli ambulanti e l'ottimo riscontro del 23 luglio scorso ci invoglia a ripetere l'esperimento, peraltro mutuato da altre località costiere. Non è stato possibile allestirlo in altre date - ha quindi concluso Arbore - poiché l'area mercatale era destinata ad importante area di parcheggio per eventi o perché era occupata dal Luna Park durante la Festa Patronale».