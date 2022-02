Domenica 27 febbraio nuova giornata della donazione del sangue a Giovinazzo

Questa sera formazione spirituale in Sala San Felice per la Fratres

Sono in corso in questi giorni le iniziative della Fratres di Giovinazzo, gruppo cittadino "Luigi Depalma"-Odv. Le giornate di donazione del sangue del 14 e del 19 febbraio hanno portato ad un buon riscontro. L'ultimo giorno di donazione del mese di febbraio è previsto per domenica 27.Per donare si deve effettuare la prenotazione telefonando ai numeri 080-3947733 e 345-3838452 dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00. Ieri pomeriggio si è svolta l'assemblea aperta solo ai soci donatori: a tutti loro il presidente Sabino Papapicco ha illustrato tutti i risultati raggiunti nel corso dell'anno 2021 e ha tracciato un bilancio in merito alle attività associative svolte.Nella serata di oggi, giovedì 24 febbraio, a partire dalle ore 19.00, si terrà l'incontro di formazione spirituale nella sala San Felice. A guidare l'incontro ci sarà, assistente spirituale dell'associazione, impegnato nei momenti di riflessione, uno al mese, sulle Beatitudini, tema portante del ciclo.Nell'appuntamento del mese di febbraio si porrà attenzione al testo di Matteo sulla Beatitudine: " Beati gli afflitti perché saranno consolati". Tutti gli uomini sono chiamati a riflettere su questo testo biblico perché ogni essere umano ha conosciuto il pianto nella sua vita. Le lacrime rappresentano un linguaggio che in talune volte sono anche espressione di gioia.Don Beppe farà comprendere al pubblico che interverrà da dove verrà la beatitudine per coloro che sono afflitti e che cadono nello sconforto. L'incontro è aperto alla cittadinanza che può prenderne parte nel rispetto delle norme anti-Covid indossando la mascherina.