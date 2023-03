Domenica 26 marzo torna il mercato settimanale della domenica

Torna il mercato domenicale. La Giunta comunale, su proposta dell'assessore alle Attività Produttive,ha deliberato l'apertura straordinaria del mercato settimanale di Giovinazzo anche di domenica«Proporre il mercato settimanale anche di domenica ha una doppia valenza - spiega l'assessore Alfonso Arbore - Da una parte aiutiamo gli operatori commerciali ad intensificare la propria attività anche in un giorno festivo, dall'altra offriamo ai giovinazzesi, ma anche a chi viene da fuori, la possibilità di farsi una passeggiata sollecitati anche dalla bella stagione a cui andiamo incontro. Tutto questo fa economia e si trasforma anche in una occasione per i forestieri, o per gli amici che arrivano da altri comuni, di conoscere le bellezze storico- artistiche di Giovinazzo e di provare piatti della nostra migliore tradizione gastronomica. D'altronde, in Puglia, i mercati hanno dimostrato di essere veri e propri attrattori non solo economici, ma culturali».