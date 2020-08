Domani il Pontificale per la Madonna di Corsignano in diretta nazionale su TV 2000

Domani sera Giovinazzo renderà omaggio alla sua Patrona,la Madre misericordiosa di tutti noi.Il Solenne Pontificale in suo onore sarà presieduto da, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. La diretta televisiva sarà trasmessa su tutto il territorio nazionaleed in streaming sulla pagina dell'emittente che fa riferimento alla Conferenza Episcopale Italiana, su quella dele sarà ripresa anche sulla pagina di, a beneficio di quanti non potranno accedere alla Concattedrale di Santa Maria Assunta per via delle norme anti-Covid e dei tantissimi giovinazzesi ed italiani all'estero che non hanno la fortuna di poterla vedere se non via web.L'inizio è previsto per leAl termine della celebrazione eucaristica, cuore della Festa liturgica per Maria SS di Corsignano per questo 2020,parroco della Cattedrale, ha comunicato che manterrà aperta la chiesa sino a mezzanotte ed invita tutti a pregare la Madonna con devozione e rispettando tutte le norme che il periodo impone.