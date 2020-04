Discarica, Depalma: «Rilievi continuano. Non lasceremo nulla indietro» (VIDEO)

Social Video 42 secondi Messa in sicurezza discarica San Pietro Pago

Il Sindaco di Giovinazzo,ha annunciato in un video apparso sui canali social, e che vi riproponiamo sotto il nostro articolo, l'avanzamento dei rilievi nella, portati avanti da tecnici designati daDepalma ha sottolineato come, anche in questa fase delicata di emergenza sanitaria,nella programmazione comunale. La fase di post-gestione della discarica di San Pietro Pago non era mai iniziata, dopo gli ormai noti problemi legati all'ex gestore.Dopo un periodo interlocutorio e dopo alcuni passaggi in Consiglio comunale, il Comune aveva chiesto alla Regione Puglia di occuparsi di questa delicatissima fase e l'Ente regionale aveva stanziatoper il sito di Giovinazzo.