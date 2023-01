Discarica Conversano chiusa: disagi per i rifiuti a Giovinazzo (VIDEO)

C'è ormai un vero e proprio caso rifiuti nel Barese e bisognerà correre ai ripari presto.Nella serata di martedì 10 gennaio, anche il sindaco di Giovinazzo,, ha voluto informare la cittadinanza sulla difficile situazione che anche la sua città sta vivendo in queste ultime settimane. L'impiantoe anche altri comuni stanno soffrendo la medesima situazione. A Bitonto il sindaco Francesco Paolo Ricci ha di fatto stoppato con un'ordinanza la raccolta della frazione secca dell'indifferenziata.ha spiegato Sollecito, ma la situazione resta delicata. Se dall'ente regionale non arriveranno novità sul dove conferire con continuità, la macchina della raccolta potrebbe fermarsi. Una situazione che potrebbe esplodere nei prossimi giorni.Nelle ultimissime giornate gli operatori della Impregico hanno dovuto portare il rifiuto solido urbano in diversi siti ed i costi per la TARI dei giovinazzesi ne risulterà inevitabilmente compromessa, come spiegato dallo stesso primo cittadino che ha annunciato anche novità in questo senso. Novità che saranno comunicate a breve.A questo link ( clicca qui ) il video completo del sindaco Sollecito.