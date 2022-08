Differenziata, Sollecito ed Arbore ancora a caccia di incivili

Nuova perlustrazione del sindacoe dell'assessore all'Ambiente ed Igiene Urbana,nella giornata di ieri, martedì 16 agosto, a caccia di trasgressioni in materia di raccolta differenziata. Sotto la lente di ingrandimento le isole ecologiche e cosa sta accadendo da qualche tempo nei loro pressi, soprattutto e quasi inevitabilmente nei mesi estivi.«Con Alfonso Arbore - ha scritto Sollecito - non abbiamo aperto buste, abbiamo potuto constatare come è aumentato il numero di contenitori esposti a scapito delle buste singole. Bene così.Non va affatto bene - è invece la sottolineatura amara -, invece, l'uso delle isole ecologiche... sono diventate da tempoMi permetto di ricordare a tutti che l'abbandono di rifiuti al suolo è vietato e costituisce un reato. Se l'isola ecologica è piena ricordo cheNessuno - rimarca il sindaco - è autorizzato ad abbandonare i rifiuti ai piedi delle isole ecologiche e soprattutto ricordo che è vietato conferire indifferenziato sia nelle isole ecologiche e sia fuori».Un altro capitolo è quello dei rifiuti ingombranti che spesso vengo scorrettamente conferiti insieme all'indifferenziato, se non smaltiti illecitamente nelle nostre campagne: «Ricordo anche che- scrive Sollecito - insieme all'indifferenziato, per questo tipo di rifiuti è previsto il ritiro, previa chiamata al numero verde 800195314, oppure è previsto il conferimento direttamente presso il CCR».Il sindaco di Giovinazzo ha anche annunciato che «per migliorare la nostra raccolta differenziata faremo distribuire nei condomini un manifesto che richiama alcune regole essenziali a cui tutti ci dobbiamo attenere: l'obiettivo è diminuire la quantità di rifiuto indifferenziato cheRichiamo tutti al rispetto delle regole, a esporre solo nei contenitori previsti, a utilizzare sacchetti trasparenti per l'indifferenziato e soprattutto a non abbandonare sacchetti al suolo: non solo perché le fototrappole sono in azione, ma anche perché l'immagine della nostra città avrebbe tanto da guadagnare con un corretto conferimento dei rifiuti. Impegniamoci tutti con determinazione, grazie», è l'appello lanciato via social.