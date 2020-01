Detenuti ingiustamente per 102 giorni, risarciti con oltre 17mila euro

Laha disposto un risarcimento per ingiusta detenzione diciascuno in favore di, entrambi cittadini rumeni, detenuti ingiustamente per, tra carcere e arresti domiciliari. La notizia è stata diffusa daI due furono arrestati il 26 novembre 2011 per ricettazione dopo una rapina daad un autotrasportatore: secondo la denuncia presentata all'epoca dei fatti dalla vittima ai, i rapinatori, armati di pistole e fucili, costrinsero il mezzo ad arrestare la propria corsa e, dopo essersi liberati del conducente, trasportarono il semirimorchio in un posto sicuro, per scaricare parte della merce.Partirono immediatamente le indagini: dai tracciati Gps rilevati dall'impianto satellitare anti-rapina istallati sul veicolo rapinato, gli agenti dellaindividuarono il luogo esatto, un capannone industriale recintato in agro di Orta Nova, sulla strada provinciale 81, dove il mezzo era stato condotto nelle ore successive la rapina, per permettere lo scarico e l'occultamento della refurtiva.All'interno del capannone i poliziotti ritrovarono metà della refurtiva, fra cui 3 bobine di rame incamiciato del peso di circa 50 quintali del valore stimato di 60.000 euro, un inibitore del segnale Gps a cinque antenne e un'Audi A6 di colore grigio con targhe bulgare. Nella stessa area, accanto al capannone industriale, c'era, che per questo furono arrestati e accusati, in concorso, di ricettazione.Tutte accuse rigettate sin da subito dai due uomini, costretti però alla detenzione in carcere fino al 13 gennaio del 2012 e agli arresti domiciliari fino all'8 marzo 2012. Il 16 novembre 2016, dopo la revoca degli arresti domiciliari e la piena reimmissione in libertà, ilha assolto (la sentenza è divenuta definitiva il 1 aprile 2017, nda) i due imputati, difesi dall'avvocato, dal reato di ricettazione.Ora la, presieduta dal presidente, ha stabilito il risarcimento diciascuno, pari aper ciascuno deipassati in cella eal giorno per idi detenzione domiciliare.