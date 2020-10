- la seconda in soli dieci giorni - si è verificata nella serata di ieri a Giovinazzo. Ad essere presa di mira: alle ore 20.15, in due, hanno raggiunto la rivendita che sorge a pochi passi da piazza Sant'Agostino completamente vestiti di nero.I due banditi, coi volti completamente travisati, uno dei quali armato di pistola (difficile dire se un giocattolo o vera, nda) hanno intimato ai titolari di non muoversi, riuscendo a portar via(non ancora quantificato) e alcuni biglietti. Entrambi sono subito scappati a piedi in tutta fretta, ma è possibile che avessero qualche mezzo nelle vicinanze. Oppure un'auto dove un complice li attendeva, col motore acceso, per fuggire. Ma queste sono solo ipotesi.Qualcuno riferisce di averli visti fuggire verso via Ignomiriello, che si trova proprio alle spalle dell'attività commerciale. Intanto, dopo essersi ripresi dallo shock, i due titolari hanno immediatamente composto il numero di pubblica utilitàe sul posto sono prontamente intervenuti idella, che dopo aver ascoltato il racconto delle vittime, adesso stanno conducendo le indagini di rito per risalire agli autori dell'ennesima rapina.I militari dell'hanno acquisito i filmati delle videocamere installate all'interno e all'esterno della tabaccheria di via Marconi, dai quali gli inquirenti sperano di riuscire a risalire al tragitto percorso dalla coppia di banditi. Il modus operandi fra l'altro ha delle analogie con l'assalto alla farmacia del Mare di via Bari. Anche in quel caso, infatti, i malviventi (due, a volto coperto) erano armati di una pistola.