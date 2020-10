Il crimine non s'è arreso al Coronavirus e le farmacie son tornate ad essere bersaglio dei banditi: ieri sera, infatti, una rapina (dopo una tregua lunga poco meno di un anno, nda) è stata messa a segno nel punto. Due rapinatori sono entrati nella farmacia di via Bari quando mancava poco all'ora di chiusura.Volto coperto, uno dei due impugnava(difficile stabilire se fosse vera o un giocattolo) con cui hanno minacciato il personale all'interno dell'esercizio facendosi consegnare il denaro contenuto nella cassa, pari a. Il tutto è durato pochi istanti. ​I due, dopo essersi intascati i contanti, sono fuggiti di corsa a piedi, facendo perdere le loro tracce. Forse, ad attenderli poco lontano, un terzo complice a bordo di un'auto col motore acceso.A quel punto è scattata la chiamata al numero di pubblica utilità: la centrale operativa dellaha così attivato ie dellache si sono precipitati sul posto, ma i due si erano già dileguati. I militari si sono fatti fornire una descrizione dei due banditi. Così hanno avviato le ricerche sul territorio: sono stati allestiti posti di blocco e setacciate le strade della zona, ma senza successo.Al vaglio degli inquirenti (le indagini sono adesso in mano ai militari diretti dal maresciallo capoche proveranno a risalire agli autori del colpo, nda) anche le videocamere: le immagini di videosorveglianza della farmaciapotrebbero tornare utili a scovare qualche altro dettaglio, magari sfuggito agli occhi umani, fra la concitazione e la paura per l'improvvisa apparizione dei banditi. E ora, quei filmati sono in mano aiI militari, durante la serata, hanno perlustrato la zona, in cerca di occhi elettronici installati all'esterno di abitazioni private vicine e puntati, alla periferia sud del paese, l'unico sbocco verso il quale i banditi dovrebbero essersi diretti: la strada infatti si riallaccia alla ex strada statale 16 Adriatica per Santo Spirito. Facile via da usare per la fuga a tutto gas. I filmati, intanto, dopo essere stati analizzati, potranno dare qualche risposta.L'azione criminale, infatti, potrebbe essere stata immortalata da qualche telecamera. Se così fosse, il compito degli inquirenti risulterebbe agevolato. Insomma,, bersagliate negli anni passati da colpi messi a segno in velocità e con azioni sempre più distruttive.