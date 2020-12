Tentato assalto a portavalori tra Bitonto e Molfetta, chiusa l'A14

Un commando, composto da almeno, è entrato in azione stamane sull', tentando l'assalto ad un furgone portavalori tra, nel barese. I conducenti del mezzo, chiamati i soccorsi, sono riusciti a sottrarsi all'assalto dei banditi.Sul posto sono prontamente intervenute le pattuglie della, ma i banditi sono riusciti comunque a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce. Il tratto autostradale, al momento, risulta bloccato: secondo quanto riferisce Autostrade per l'Italia, prima delle ore 07.00, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bitonto e Molfetta in direzione Pescara a causa di una tentata rapina ad un portavalori.Il tentato assalto è avvenuto all'altezza del chilometro 662. Sul luogo dell'evento sono intervenuti anche ie il personale della. Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico è in via di ripristino: tornerà ad essere percorribile regolarmente non appena saranno rimossi dalla carreggiata il mezzo del commando, che i rapinatori hanno dato alle fiamme, e i chiodi a 3 punte lanciati in strada per guadagnarsi la fuga.Agli utenti diretti verso Pescara, dopo l'uscita a Bitonto, è consigliato di proseguire verso Giovinazzo, poi lungo la strada statale 16 bis in direzione Foggia e infine di rientrare sull'autostrada A14 a Molfetta. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità sono diramati sul sito autostrade.it.