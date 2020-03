Depalma: «Non si registrano nuovi casi di positività al Coronavirus a Giovinazzo»

NESSUN NUOVO CASO A GIOVINAZZO

50 CONTROLLI E NESSUNA DENUNCIA

GIOVINAZZO SOLIDALE

REDDITO DI DIGNITÀ

Nuovo bollettino serale del Sindaco, Tommaso Depalma, che ha confermato che non si registra nessun caso di positività al Coronavirus a Giovinazzo nella giornata di oggi, 31 marzo. Di seguito il testo completo delle comunicazioni del primo cittadino.«Non si registrano nuovi casi sul nostro territorio, continuiamo a rispettare le prescrizioni così da uscir fuori quanto prima da questa situazione.Sia ieri che oggi abbiamo effettuato oltre 50 controlli, nessuna denuncia. Al termine di questo mese, che non dimenticheremo facilmente, mi preme ringraziare la Polizia Locale e l'ufficio della Protezione Civile: i nostri uomini sono in prima fila, sul fronte, con tanta pazienza e soprattutto con tanta professionalità. In questi momenti ho potuto far affidamento sulla loro dedizione: il loro non può essere un lavoro "al sicuro" ma un lavoro per far sentire tutti noi "al sicuro".In questi giorni siamo stati raggiunti dalla disponibilità di tanti a donare e a partecipare al progetto "Giovinazzo Solidale" per cui ringrazio di vero cuore a nome di tutta la cittadinanza tutti gli esercizi commerciali (panifici, supermercati, rivendite di bibite, macellerie, alimentari, bar, pizzerie e altri ancora) e tutti i cittadini che hanno risposto al nostro appello. La macchina degli aiuti alimentari sta affinando al meglio il suo funzionamento e in pochi giorni sapremo gestire anche le consegne di prodotti freschi. Permettetemi a questo proposito di ringraziare tutta l'equipe dei servizi sociali del nostro Comune. Stanno lavorando tantissimo per rispondere a tutti, per dare lumi su tutte le misure introdotte, per confortare, per indirizzare ed orientare quanti hanno bisogno di aiuto. Se la macchina della solidarietà funziona lo dobbiamo a loro anche perché certi meccanismi erano collaudati già prima dell'emergenza sanitaria con l'esperienza della mensa sociale e del centro raccolta alimenti. Infine, non posso tralasciare l'impegno costante del SerMolfetta e il Banco delle Opere di Carità per la loro disponibilità. La catena della solidarietà è più forte che mai.Vi informo che dalla Regione è arrivata la notizia del rifinanziamento del Reddito di Dignità (ReD). Il ReD si affianca al reddito di Cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà e sarà destinatoPer accedere a questa misura sarà emanato un bando specifico nelle prossime settimane a cura degli Ambiti territorialiGrazie a tutti per il sostegno che ci state dando, per i messaggi, per l'attenzione. Ce la faremo!».